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Sınır ötesi operasyonla yakalanan PKK'lı 2 kadın terörist tutuklandı03 Ocak 2020 Cuma 09:17 - Son Güncelleme 03 Ocak 2020 Cuma 09:26
Van'da sınır ötesi operasyonda yakalanıp Tükiye'ye getirilen PKK'lı teröristler Sema Fakrin kod adlı Gülbahar M. ile Beritan Avesta kod adlı Lebisa A., tutuklandı.
[Fotoğraf: AA ]
Van MİT Bölge Daire Başkanlığı ile Van İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK'lı teröristlere yönelik düzenlediği ortak operasyonda Irak'ın Kandil bölgesinde faaliyet gösteren 'Sema Fakrin' kod adlı Gülbahar M. ile 'Beritan Avesta' kod adlı Lebisa A.'yı yakalayarak, Türkiye'ye getirdi.
Van Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan 2 kadın terörist dün mahkemeye çıkarıldı.
Mahkeme, teröristlerden Gülbahar M. ile Lebisa. A.'nın tutuklanmasına karar verdi.
Gülbahar M., ifadesinde 2012 yılında Tunceli'de 3 terör eylemine katıldığını itiraf etti.
Kaynak: DHA
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