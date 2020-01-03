Ekonomi
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar? Altında son fiyatlar03 Ocak 2020 Cuma 09:34 - Son Güncelleme 03 Ocak 2020 Cuma 09:36
Altında yükseliş sürüyor. Peki çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın ne kadar? Altındaki son fiyatları derledik.
Gram altın alışı 295 lira 46 kuruştan satışı ise 295 lira 52 kuruştan işlem görüyor. Çeyrek altının ise alış fiyatı 467 lira 84 kuruşken satış fiyatı 478 lira 43 kuruş. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? İşte, 3 Aralık güncel altın fiyatları…
Ons altının fiyatı 1.500 doları geçmiş durumda.
İşte altındaki son fiyatlar…
Ons
Alış: 1.542,03 dolar
Satış: 1.542,37 dolar
Gram
Alış: 295,46 lira
Satış: 295,52 lira
Çeyrek
Alış: 467,84 lira
Satış: 478,43 lira
Yarım
Alış: 932,76 lira
Satış: 956,87 lira
Cumhuriyet
Alış: 1.939,00
Satış: 1.969,00