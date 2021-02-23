Haber Giriş: 23 Şubat 2021 Salı 07:40Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı
Balıkesir’in Manyas ilçesinin kırsal Kalebayır Mahallesi, vaka ve temaslı sayısındaki artış nedeniyle karantinaya alındı.
Manyas ilçesine bağlı kırsal Kalebayır Mahallesi’nde önceki gün 8 ailenin karantinaya alınmasının ardından çok sayıda temaslı kişi bulunduğu tespit edildi.
Bunun üzerine hastalığın yayılımını önlemek amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla mahalle 14 gün karantina altına alındı.
Manyas Kaymakamı Fatih Yıldız, kırsal Kalebayır Mahallesi’nin giriş ve çıkışlarının jandarma ekiplerince kapatılarak önlem alındığını açıkladı.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri Karantina Koronavirüs
Sıradaki Haber
Adana merkezli FETÖ operasyonu: 13 gözaltı kararı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz