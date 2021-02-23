Haber Giriş: 23 Şubat 2021 Salı 07:36Son Güncelleme: Kaynak: AA, TRT Haber, İHA
Adana merkezli FETÖ operasyonu: 13 gözaltı kararı
Adana merkezli 11 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, TSK içerisinde görev yapan bazı astsubay ve uzman çavuşların FETÖ/PDY’nin sözde sorumluları ile ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından ardışık arama yöntemiyle irtibat kurdukları tespit edildi.
Ekipler, yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen muvazzaf 13 şüphelinin yakalanması için 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınan bazı şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Etiketler: FETÖ
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