Haber Giriş: 21 Kasım 2020 Cumartesi 20:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'in Dursunbey ilçesindeki bir mahallede yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulanmaya başlandı.
Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Umurlar Mahallesi'nde bazı kişilerin COVID-19 testlerinin pozitif çıktığı açıklandı.
Mahallede çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu aktarılan açıklamada, hastalığın yayılımını önlemek amacıyla alınan karantina kararının bugün saat 20.00’den itibaren geçerli olacağı kaydedildi.
Etiketler: Koronavirüs
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