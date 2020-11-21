Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Umurlar Mahallesi'nde bazı kişilerin COVID-19 testlerinin pozitif çıktığı açıklandı.

Mahallede çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu aktarılan açıklamada, hastalığın yayılımını önlemek amacıyla alınan karantina kararının bugün saat 20.00’den itibaren geçerli olacağı kaydedildi.