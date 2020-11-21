Haber Giriş: 21 Kasım 2020 Cumartesi 19:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da iki grup arasında kavga: 1 ölü, 7 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar'da iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
Ataköy Mahallesi İnce Harman Sokak'ta fırıncılık yapan Celalettin K. ile husumetli olduğu Osman Yağcı telefonda tartıştı.
Tartışma sonrası Osman Yağcı ile İbrahim G, Ali Ulvi Y, Aytekin Y. ve Osman Y, 2 otomobille Celalettin K'nin iş yerinin bulunduğu yere geldi. Burada Celalettin K, Hurşit Y. ve Hüseyin Y. ile diğer grup arasında kavga çıktı.
Kavgada yaralanan 7 kişi kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.
Yaralılardan Osman Yağcı, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Son Haberler
- 20:11
- 20:15
- 19:55
- 19:54
- 19:00
Sıradaki Haber
Güvercin kovalarken çatıdan düşen çocuk hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz