Haber Giriş: 21 Kasım 2020 Cumartesi 18:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Güvercin kovalarken çatıdan düşen çocuk hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Düzce'de 5 katlı apartmanın çatısındaki güvercinleri kovalarken beton zemine düştüğü iddia edilen Suriye uyruklu çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Nusrettin Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binada ailesiyle yaşayan Mod Taha Ahmet Ali Khefi, iddiaya göre binanın çatısındaki güvercinleri kovalamaya çalıştı.
Üzerine çıktığı plastik bölümün kırılması üzerine beşinci kattan beton zemine düşen çocuk ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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