Haber Giriş: 21 Kasım 2020 Cumartesi 17:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta bir köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Bostancık köyü, COVID-19 salgınının vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı.
Karantina nedeniyle köye giriş ve çıkışlar yasaklandı.
Etiketler: Koronavirüs
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