Haber Giriş: 21 Kasım 2020 Cumartesi 17:40Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Yolcu indiren minibüse bir başka minibüs çarptı: 4 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde yolcu indiren minibüse, seyir halindeki başka bir minibüs çarptı. 4 kişinin yaralandığı kaza anı kameraya yansıdı.
Kaza, Küçükçekmece Turgut Özal Bulvarı’nda meydana geldi.
Bulvar üzerinde ilerleyen minibüs yolcu indirmek için durdu. Bu sırada başka bir minibüs, yolcu indiren minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolculardan biri yere düşerken, kazada 4 kişi yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.
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