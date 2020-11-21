Kaza, Küçükçekmece Turgut Özal Bulvarı’nda meydana geldi.

Bulvar üzerinde ilerleyen minibüs yolcu indirmek için durdu. Bu sırada başka bir minibüs, yolcu indiren minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolculardan biri yere düşerken, kazada 4 kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.