Balıkesir'de 4,1 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20:37'de, Balıkesir'in Susurluk ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem, yerin 6,87 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Susurluk Kaymakamı Muammer Köken, deprem nedeniyle ilçede herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını söyledi.
Köken, ekiplerin saha çalışmasının sürdüğünü dile getirdi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 12, 2023
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Büyüklük:4.1 (Ml)
Yer:Susurluk (Balıkesir)
Tarih:2023-07-12
Saat:20:37:39 TSİ
Enlem:39.976 N
Boylam:28.104 E
Derinlik:6.87 km
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