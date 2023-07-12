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Türkiye
AA 12.07.2023 20:50

Balıkesir'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Balıkesir'de 4,1 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20:37'de, Balıkesir'in Susurluk ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem, yerin 6,87 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Susurluk Kaymakamı Muammer Köken, deprem nedeniyle ilçede herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını söyledi.

Köken, ekiplerin saha çalışmasının sürdüğünü dile getirdi.

 


 

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