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Türkiye
TRT Haber 20.12.2023 07:33

Balıkesir'de 3,6 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Balıkesir'de 3,6 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.21'de merkez üssü Balıkesir'in Altıeylül ilçesi olan 3,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6,92 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Depremin ardından herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

 

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