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Türkiye
DHA 20.12.2023 05:18

Motosiklette akrobatik hareketler yapan sürücüye ceza

İstanbul Üsküdar, Çamlıca Tüneli'nde motosiklet üzerinde seyir halindeyken akrobatik hareketler yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücü yakalandı. Sürücüye 10 bin 449 TL para cezası uygulanırken, motosikleti trafikten men edildi.

Motosiklette akrobatik hareketler yapan sürücüye ceza
[Fotograf: DHA]

Geçtiğimiz günlerde Üsküdar Çamlıca Tüneli'nde meydana gelen olayda bir motosiklet sürücüsü, seyir halindeki motosikletin koltuğuna basarak ayağa kalktı. Hem trafiği tehlikeye atan hem de kendi canını hiçe sayan sürücü, kollarını da açarak uzun süre bu şekilde ilerledi.

Yapılan tehlikeli hareketler ise arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere yönelik çalışma yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, seyir halindeyken motosiklet üzerinde akrobatik hareketler yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü belirlenen araç sürücüsünün Y.U. olduğunu tespit ederek yakaladı.

Motosiklette akrobatik hareketler yapan sürücüye ceza

Toplamda 10 bin 449 TL idari para cezası uygulandı.

Sürücüye 'Motosikleti iki elle sürmemesi' maddesinden 951 TL, 'Trafiği tehlikeye düşürecek şekilde ve saygısızca araç kullanmak' maddesinden 436 TL, 'Motosiklet sürücüsünün koruma başlığı kullanmaması' maddesinden 436 TL , 'Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak ve zorunluluklara uymamak' maddesinden 436 TL, 'Sürücü belgesi iptal edildiği halde motorlu araç kullanmak' maddesinden 8 bin 190 TL olmak üzere toplamda 10 bin 449 TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca Y.U.'nun kullandığı motosiklet trafikten men edildi. Sürücüye 'Trafik Güvenliğini tehlikeye sokmak' maddesinden adli işlem başlatıldı.(DHA)

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