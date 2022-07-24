6 yıl önce restore edilen ve Burhaniye Belediyesi tarafından çevre düzenlemesi yapılan Hanay Camii, ilçenin simgesi haline geldi.

Caminin yoğun ilgi gördüğünü anlatan Müezzin Ali Ulvi Çakır, şöyle konuştu:

”Camimizin diğer camilerden farklı bazı özellikleri vardır. Birincisi kemerli olması. Resmiyette Hanay Camii olarak geçmektedir. Halk dilinde Kemerli Camii olarak da bilinmektedir. Camimiz bu süre zarfında yapıldığı tarihten itibaren 2 sefer Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restore edilmiştir. Bizler de camimizi elimizden geldiğince gücümüz nispetinde korumaya çalışıyoruz.”