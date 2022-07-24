Haber Giriş: 24 Temmuz 2022 Pazar 14:23Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Balıkesir’de 278 yıllık caminin altından yol geçiyor
[Fotograf: İHA]
Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde 1743 yılında Hacı Ali Ağa tarafından yaptırılan ve altından yol geçen Hanay Camii ilgi çekiyor. İlginç mimarisiyle dikkat çeken camide 278 yıldır kesintisiz ibadet yapılıyor.
6 yıl önce restore edilen ve Burhaniye Belediyesi tarafından çevre düzenlemesi yapılan Hanay Camii, ilçenin simgesi haline geldi.
Caminin yoğun ilgi gördüğünü anlatan Müezzin Ali Ulvi Çakır, şöyle konuştu:
”Camimizin diğer camilerden farklı bazı özellikleri vardır. Birincisi kemerli olması. Resmiyette Hanay Camii olarak geçmektedir. Halk dilinde Kemerli Camii olarak da bilinmektedir. Camimiz bu süre zarfında yapıldığı tarihten itibaren 2 sefer Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restore edilmiştir. Bizler de camimizi elimizden geldiğince gücümüz nispetinde korumaya çalışıyoruz.”
Etiketler: Balıkesir
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