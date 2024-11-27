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Türkiye
AA 27.11.2024 12:47

Balıkesir'de 25 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen 25 yabancı uyruklu yakalandı.

Balıkesir'de 25 düzensiz göçmen yakalandı

Alınan bilgiye göre, Ayvalık açıklarında rutin devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Botları (TCSG-905 ile KB-115) tarafından tespit edilen ve Midilli Adası'na doğru giden hareketli lastik bot durdurularak içinde bulunan 25 düzensiz göçmen yakalandı.

Cunda Adası'nda bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen göçmenlere yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlar yapıldı.

Haklarında yasal işlemlerin uygulandığı yabancı uyruklular, daha sonra Balıkesir İl Göç İdaresi Merkezi'ne gönderildi.

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