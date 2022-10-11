Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı 10:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı
[Temsili Fotoğraf: TRT Haber]
Balıkesir merkezli 12 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 8'i muvazzaf asker 11 zanlı yakalandı.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün gizli yapılanmasına yürütülen soruşturma kapsamında, ankesörlü ve kontörlü telefonlarla arandıkları tespit edilen ve örgütle irtibatlı olduklarına dair haklarında beyanlar bulunan 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Balıkesir, Ankara, Denizli, Antalya, Osmaniye, Isparta, Erzurum, Eskişehir, Hatay, İzmir, Siirt ve Şırnak'ta 8'i muvazzaf kara astsubay, diğerleri meslekten ihraç edilmiş hava pilot binbaşı, emekli kara astsubay ve kapatılan askeri okul öğrencisi 11 şüpheliye yönelik 22 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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