Av yasağı, 1 Eylül'de sona erecek. Balıkçılar "Vira Bismillah" diyerek, ağlarını suya bırakacak.

Bu tarihte ticari olarak avlanan balıkçıları yeni bir uygulama bekliyor.

"Ağın hangi tekneye ve kime ait olduğunu anlayabiliyoruz"

Tarım ve Orman Bakanlığı bu yıl yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Balıkçılar, tüm av malzemelerinin üzerine karekodlu markaları takmak zorunda olacak. Karekodlu markaları takmayanlara ise cezai işlem uygulanacak.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay, karekod uygulamasıyla ilgili şunları söyledi:

"Bir denetçi arkadaşımız bu karekodu okuttuğu zaman ilk olarak o ağın hangi tekneye ait olduğunu, sahibinin kim olduğunu, ağ göz açıklığının o avcılık türü için uygun olup olmadığını, metresinin uzunluğunun, genişliğinin, derinliğinin uygun olup olmadığını anlayabiliyor."

Karekodlu marka yoksa 2 bin 700 liradan başlayan ceza kesilecek

Yasal çerçeveye uymayan av malzemelerine karekodlu marka takılamayacak.

Karekodlu etiket olmayanların ağına el konulacağını belirten Atalay, 2 bin 700 liradan başlayan cezalar kesileceğini aktardı. Cezaların, teknelerin büyüklüğüne göre değiştiğinin altı çizildi.

Uygulamayla, hayalet ağların deniz ekosistemine zarar vermesi de engellenecek.

Karekodlu marka uygulaması için başvurular, Tarım İl Müdürlüklerine yapılabilecek.

Haber: Büşra Topçu