Haber Giriş: 29 Temmuz 2022 Cuma 15:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çamaşır makinesinde 1 milyon liralık uyuşturucu bulundu
Trabzon'da bir araca gerçekleştirilen operasyonda, çamaşır makinesine gizlenmiş 983,4 gram uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışması sonucu Z.T'ye ait kamyoneti durdurdu.
Narkotik köpeği Atlas'ın da yer aldığı aramada, araçtaki çamaşır makinesinin üst kısmına zulalanmış 983,4 gram metamfetamin ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü, operasyona ait görüntüleri sosyal medyadan, "Çamaşır makinesi üst kısmına zulalanmış şekilde; piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan ve yaklaşık 3 bin insanımızı zehirleyebileceği değerlendirilen metamfetamin ele geçirilmiştir" notuyla paylaştı.
Etiketler: Trabzon Uyuşturucu
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