Lipovak Yönetim Kurulu Başkanı Melih Güreş, 17 Ağustos 1999 depreminde büyük hasar gören Sakarya’da, Camili bölgesindeki bakkal dükkanında kullanmak için yaptığı makineyi, kendilerine ürün satan peynircinin satın aldığını söyledi.

Bunu üzerine makine üzerinde çalışma yaptığını belirten Güreş, zamanla makineyi geliştirdiklerini ifade etti.

Erenler ilçesinde, 2008 yılında kurulan firma tarafından gıda sektörüne yönelik paketleme makineleri üretimine başlayan Güreş, ürettikleri makineleri çeşitli ülkelere ihraç etmeye başladı.

"Türkiye ve dünyada her yere gönderiyoruz"

Bakkal dükkanından bu günlere gelme serüvevini anlatan Lipovak Yönetim Kurulu Başkanı Melih Güreş, “Biz Camili’de, Sakarya’nın deprem konutlarının orada bakkal açmıştık. Orada peynir paketlemeyle ilgili makinenin ihtiyacını gördüm, kendime bir tane makine yaptım. O makineyi sonra bizim peynirciye sattım sonra bir tane daha yaptım, onu da internetten sattım. Bunun arkası olduğunu fark ederek, makinenin seri imalatına başladım. 'Seri' dediğimiz tabi 5, 2, 3 tane ayda. Şu anda o makinelerden 150 adet yapıyoruz ayda. Türkiye ve dünyada her yere gönderiyoruz. 12 senedir bu işi yapıyoruz” diye konuştu.

"Pandemi sürecinde işlerimiz arttı"

Ankara Kızılay’a teslim ettikleri makine için özel çalışma yaptıklarını ve bu konuda gurur duyduklarını anlatan Melih Güreş, "Pandemi sürecinde işlerimiz arttı. Bu süreçten önce de şirketimizin prensibi olarak sürekli stoklu mal tutardık. Bundan dolayı da arayan müşterilerimize 1 gün sonra ya da aynı gün makine teslimatı yapabiliyoruz. Dünyada böyle bir teslimat şekli yoktur. Aradığınız makineyi biz 1 günde teslim ediyoruz. Bu çok büyük bir özelliktir" dedi.