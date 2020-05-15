Koronavirüsle mücadele kapsamında 22 Mart'ta İçişleri Bakanlığı genelgesiyle faaliyetleri geçici olarak durdurulan berber ve kuaförler, 11 Mayıs Pazartesi günü iş yerlerinin kapılarını müşterilerine yeniden açtı.

İçişleri ve Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen tedbirlere uyarak, hizmet veren berberler için Kars'ta 'müşteri kayıt defteri' tutma zorunluluğu getirildi.

Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği'nden temin edilen deftere berberler, gelen müşterilerin adını, soyadını, telefon numarasını, tıraş olduğu saati ve ölçülen ateşinin derecesini yazıyor.

"Maskesiz almıyoruz"

Erkek kuaförü Özcan Sarıçayır, uygulamanın dün başladığını belirterek, maskesiz olan müşterileri iş yerine almadıklarını vurguladı. Sarıçayır, tek kullanımlık havlu başta olmak üzere hijyen kurallarına dikkat ettiklerini de söyledi. Müşterilerinin bilgilerini kayıt altına almaya başladıklarını aktaran Sarıçayır, "İçeride müşteri olduğunda sırada 1 müşteri bekleyebiliyor. Müşterinin ilk önce ateşini ölçüyor ve kayıt altına alıyoruz. Adı, soyadı, telefon numarası ve tıraş olduğu saati de kayıt defterine yazıyoruz” dedi.

Uygulamadan memnun olduklarını da belirten Özcan Sarıçayır, "Müşterilerimiz arayıp randevu alıyorlar. Randevu saatini geçirenler yeniden randevu almak zorundalar. Umuyoruz ki bu salgın bir an önce ilimizi ve ülkemizi terk eder” diye konuştu.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama

İşletmelerde muhtemel bulaş durumunda 'müşteri kayıt defteri'nin önemine dikkat çeken İl Sağlık Müdürlüğü konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Muhtemel bulaş durumunda olası vaka takibi (filyasyon) ve risk altında olabilecek kişilerin belirlenebilmesi amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından oluşturulan 'Müşteri Kayıt Defteri'ne bu işletmelerden hizmet alan her müşterinin bilgilerinin işlenmesi gerekmektedir. Bu hususta vatandaşlarımızın salgının kontrolü ve muhtemel yayılımının engellenmesi amacıyla işletme sahipleri ile iş birliği içinde olmaları ve gerekli bilgileri paylaşmaları hayati önem arz etmektedir" denildi.

Öte yandan polis ekipleri de sık sık denetim yapıp, berber ve kuaförlerin kurallara uyup uymadıklarını kontrol ediyor.