İSKİ yaklaşık bir ay önce Bakırköy Zuhuratbaba Mahallesi'nde altyapı çalışması başlattı.

Çalışmalar sırasında bazı sokaklarda içme suyu isale hatlarının yerleri değiştirildi. İSKİ ekipleri, sokaklardaki altyapı çalışmasını tamamlarken, parke taşlarının yerleştirilmesi ve asfaltlama çalışmaları ileri bir tarihe bırakıldı.

Araçlar tanınmaz hale geldi

Hal böyle olunca da çalışma yapılan 3 sokağın yolları açıkta kaldı. Evler, araçlar ve bahçeler toza büründü. Evlerin camları, bahçelerdeki bitkiler ve sokakta park edilen araçlar ise tanınmaz hale geldi.

Apartman görevlileri, apartman sakinleri gün aşırı evlerindeki, korkuluklarındaki ve camlarındaki tozları sildiklerini dile getirdi.

Çalışma yapılan sokaklarda oturanların tozla mücadelesi kameraya yansıdı. İSKİ tarafından yapılan açıklamada, bu hafta içinde yol çalışmalarının tamamlanacağı açıklandı.

Mahalle sakini Kadir Geyik, "Arabanın üzerindeki toza bak, aynısını biz de soluyoruz. O toz nereye gidiyor? Her gün kapının önündeki malzemeleri temizliyorum, her gün. Buraya su borusunu döşediler sonra da çekip gittiler. Daha da kimse gelmedi" dedi.

"Şu anda nefes alamıyoruz"

Sultan Kınık, "Tozdan her taraf çamur oluyor. Düzeltilmesi gerekiyor, burayı yıkıyorlar ama yine de toz oluyor. Çok tozlu, yıkanınca her yer çamur oluyor. 1 aydır burası bu halde. Yukarıda çalışma yok, arabayı yukarı bıraksanız da toz içinde. Maskeyle çıkıyorum. Annemi doktora götürürken maskeyle çıkarıyorum. Camları her gün siliyoruz" diye konuştu.

Servet Soydan, "Altyapı çalışması yapıldı. Çalışma 2 günde bitti ama 20 gündür yol yapılmadı. Camı kapıyı açamıyorum. Benim sol akciğerim yok, eşim KOAH hastası ve şu anda nefes alamıyoruz. Camları açamıyoruz, çamaşır asamıyoruz. Burada ne yapacağız bilmiyorum. Bakırköy İstanbul'un en lüks semti bir bakıma ama şu hale bakın. Böyle giderse 2 gün sonra hastaneye gitmek zorunda kalacağım. Nefes alamıyorum artık" şeklinde konuştu.

Apartman görevlisi olarak çalışan Rüstem Bal, "Toz binanın tepesine kadar çıkıyor. Yıkıyorum, hortum tutuyorum yine aynı şey. Ben burayı sildim, araba geçince 2 dakika sonra yine aynı şey olacak" dedi.