İHA 30.04.2026 01:43

Bakırköy'de kontrolden çıkan araç kafeye daldı: 6 yaralı

İstanbul Bakırköy'de otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek seyir halindeki motosiklete çarptıktan sonra yol kenarındaki bir kafeye daldı. Olayda sürücü ile birlikte toplam 6 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde İstanbul Bakırköy Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mahallesi, Çobançeşme E-5 Yanyol üzerinde meydana geldi.

E5 Karayolu Şirinevler istikametinde seyir halindeki otomobil sürücüsü Muhammet İ. bilinmeyen bir nedenle aynı istikamette seyir halindeki motosiklete çarpıp refüjü aşarak yan yola geçti.

Daha sonra araç, kaldırımdan geçerek yol kenarındaki bir kafenin içine daldı. Kaza nedeniyle kafedeki 5 kişi ve sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi alırken kafeye giren otomobil, çekici yardımıyla çıkarıldı. Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. 

