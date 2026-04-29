İzmir'de karşı şeride geçen tır 9 araca çarptı

Manisa'dan İzmir istikametine seyir halinde olan tır, İstanbul Caddesi'nde karşı şeride geçti. Tır, yolda aralarında polis aracı ve kamyonun da bulunduğu 9 araca çarparak yol kenarındaki dereye devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre, tır sürücüsü ile bir kişi hayatını kaybetti, 2'si polis 5 kişi yaralandı.

1 polisimiz şehit oldu

İzmir Valisi Süleyman Elban, yaralı olarak hastaneye kaldırılan 1 polisimizin şehit olduğunu açıkladı.

Kazayla ilgili idari ve adli tahkikat başlatıldı.

İçişleri Bakanı Çiftçi'den şehit polis için başsağlığı mesajı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kazada şehit olan polis memuru Serkan Hızlı için NSosyal hesabından başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Çiftçi, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İzmir Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Serkan Hızlı, Bornova'da meydana gelen trafik kazasında yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizi makamı ali olsun."

İletişim Başkanı Duran'dan şehit polis için başsağlığı mesajı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından şehit polis memuru Hızlı için başsağlığı mesajı yayımladı.

Duran mesajında, "İzmir Bornova’da meydana gelen trafik kazası sonucu şehit olan polis memurumuz Serkan Hızlı’ya Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Emniyet Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Aziz şehidimizin mekânı cennet, ruhu şad olsun." ifadelerini kullandı.

Bakan Memişoğlu'dan hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı

Sağlık Bakanı Memişoğlu, İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi

Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İzmir Bornova'da meydana gelen trafik kazasında şehit olan polis memurumuz Serkan Hızlı'ya ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum. Yaralı vatandaşlarımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir. Her birine acil şifalar temenni ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

"Olayın fren arızasından kaynaklı olduğuna dair tespite rastlanmadı"

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Bornova ilçesinde 1 polis memurunun şehit olduğu, 2 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin, bilirkişi heyetinin hem olay yerinde hem de kazaya karışan araçlar üzerinde teknik incelemelerinin devam ettiğini bildirdi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Bornova ilçesi Evka-3 sapağı, 57. Topçu Tugayı önünde çok araçlı, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası meydana geldiğini belirtildi.

Yapılan tespitlere göre 45 KB 8376 plakalı tırın kontrolden çıkarak karşı şeride geçtiği anlatılan açıklamada, karşı şeritte seyir halinde olan bir polis ekip aracı olmak üzere 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldiği kaydedildi.

Açıklamada, kazada ekip aracında görevli 1 polis memurunun şehit olduğu, diğer polis memurunun ağır yaralandığı aktarılarak, kazaya karışan tırın sürücüsü ile motosiklet sürücüsünün ise hayatını kaybettiği anlatıldı.

Kazada 4 vatandaşın da yaralandığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yaralılardan birinin hayati tehlikesi bulunmakta, yaralılarımızın tedavilerine devam edilmektedir. Olayla ilgili olarak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmış olup soruşturma kapsamında görevlendirilen 1 Cumhuriyet Başsavcıvekili ve 2 Cumhuriyet Savcısı olay yerinde incelemelerde bulunmuştur. Olay yeri inceleme çalışmaları tamamlanmış olup trafik ve makine mühendislerinden oluşturulan bilirkişi heyetinin hem olay yerinde hem de kazaya karışan araçlar üzerinde teknik incelemeleri devam etmektedir. Ayrıca kazaya sebebiyet veren tırın taşıdığı yükün aşırı tonajına ilişkin gerekli araştırma ve incelemeler başlatılmıştır. Olayın fren arızasından kaynaklı olduğuna dair herhangi bir tespite rastlanmamıştır."