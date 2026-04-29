Açık 20.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 29.04.2026 17:01

Meteoroloji'den 5 il için "sarı" kodlu kuvvetli yağış uyarısı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde beklenen kuvvetli yağış nedeniyle 5 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM),  Mardin, Siirt, Şırnak, Batman ve Diyarbakır çevreleri için yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde önümüzdeki saatlerde kuvvetli yağışların etkili olması bekleniyor.

Mardin çevrelerinde önümüzdeki 3 saatlik periyotta yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.

Hava Durumu Uyarıları için tıklayın
Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

Siirt ve Şırnak çevrelerinde ise yağışların akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli seyredeceği tahmin ediliyor.

Diyarbakır ve Batman illeri için de uyarıda bulunan Genel Müdürlük, önümüzdeki 2 saatlik periyotta Batman il geneli ile Diyarbakır'ın güney kesimlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

Açıklamalarda, kuvvetli yağışlar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı. Yağış anında meydana gelebilecek; ani sel ve su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

ETİKETLER
Meteoroloji Sağanak
Sıradaki Haber
Ziraat Türkiye Kupası finali 22 Mayıs'ta Antalya'da oynanacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Diyanet Vakfına kurban bağışında bulundu
17:17
Hürmüz çıkmazı petrolü 110 dolara taşıdı
17:13
WSJ: Trump, İran'a yönelik ablukanın uzun süre devam etmesi için hazırlık talimatı verdi
17:10
Türkiye'nin "lazer silah sistemi" yeni kabiliyetlerle SAHA'ya çıkacak
16:54
Kırsal Kalkınma Yatırım Programı 2026 başvuru dönemi başladı
16:43
Bakan Gürlek: Rojin Kabaiş'in telefonu için yeni bir ekip kurduk
'Mahcup lale' çiçek açtı
'Mahcup lale' çiçek açtı
FOTO FOKUS
Halk otobüsü otomobilin üzerine devrildi: Çok sayıda yaralı var
Halk otobüsü otomobilin üzerine devrildi: Çok sayıda yaralı var
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ