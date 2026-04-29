Meteoroloji'den 5 il için "sarı" kodlu kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Mardin, Siirt, Şırnak, Batman ve Diyarbakır çevreleri için yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde önümüzdeki saatlerde kuvvetli yağışların etkili olması bekleniyor.

Mardin çevrelerinde önümüzdeki 3 saatlik periyotta yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.

Siirt ve Şırnak çevrelerinde ise yağışların akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli seyredeceği tahmin ediliyor.

Diyarbakır ve Batman illeri için de uyarıda bulunan Genel Müdürlük, önümüzdeki 2 saatlik periyotta Batman il geneli ile Diyarbakır'ın güney kesimlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

Açıklamalarda, kuvvetli yağışlar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı. Yağış anında meydana gelebilecek; ani sel ve su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.