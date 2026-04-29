İHA 29.04.2026 14:46

Bursa'da kesilen ağaç seyir halindeki kamyonetin üzerine devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ormanda kesilen çam ağacının yoldan geçen kamyonetin üzerine devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Uludağ Milli Parkı girişi yakınlarındaki Bağlı Mahallesi'nde yaşandı. M.B. (57) tarafından ormanlık alanda kesilen bir çam ağacı, o sırada yoldan geçen Temel Kurt (35) idaresindeki kamyonetin üzerine devrildi.

Ağacın doğrudan şoför mahalline isabet etmesi sonucu sürücü Kurt, olay yerinde yaşamını yitirdi. Araçta yolcu olarak bulunan V.S. (35) ve O.Ç. (33) ise yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Temel Kurt'un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, ağacı kesen M.B. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Güvenlik önlemi tartışması

Olayın ardından bölgedeki güvenlik önlemlerine ilişkin farklı iddialar gündeme geldi. Kesim sırasında bölgede çalışan orman işçileri, yolun bir tarafını traktörle kapatıp karşı yönden gelen araçları durdurmaya çalıştıklarını ancak söz konusu kamyonetin uyarılara rağmen yoluna devam ettiğini öne sürdü.

Hayatını kaybeden Temel Kurt ile iş görüşmesi için buluşmayı beklerken kaza haberini alan bir bölge sakini ise yolda yeterli tedbirin alınmadığını savundu. Kurt'a telefonla ulaşamayınca olay yerine gelen görgü tanığı, çevredeki diğer ağaçların da diplerinden kesik halde bekletildiğine ve en ufak bir rüzgarda devrilme tehlikesi taşıdığına dikkati çekti.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Sıradaki Haber
MİT, Humeyni'nin Türkiye'de ikamet ettiği döneme ait belgeyi paylaştı
SON HABERLER
17:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Diyanet Vakfına kurban bağışında bulundu
17:17
Hürmüz çıkmazı petrolü 110 dolara taşıdı
17:13
WSJ: Trump, İran'a yönelik ablukanın uzun süre devam etmesi için hazırlık talimatı verdi
17:10
Türkiye'nin "lazer silah sistemi" yeni kabiliyetlerle SAHA'ya çıkacak
17:08
Meteoroloji'den 5 il için "sarı" kodlu kuvvetli yağış uyarısı
16:54
Kırsal Kalkınma Yatırım Programı 2026 başvuru dönemi başladı
