AA 29.04.2026 13:15

Bakan Göktaş, Meta'nın Küresel Güvenlik Direktörü'nü kabul etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal ağ sağlayıcısı Meta'nın Küresel Güvenlik Direktörü Antigone Davis ve beraberindeki heyet ile görüştü.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Bakanlıkta gerçekleşen kabule ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"15 yaş altı çocuklarımıza yönelik sosyal medya düzenlememiz kapsamında, ebeveyn kontrol araçlarının etkinliğinin artırılması, yaş doğrulama sistemlerinin hayata geçirilmesi, zararlı içeriklere hızlı müdahale ve şikayet süreçlerinin güçlendirilmesi üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Çocuklarımızın dijital dünyada güvenliğini önceleyen yaklaşımımızın, teknoloji şirketleri nezdinde bağlayıcı bir sorumluluğa ve küresel bir harekete dönüşmesini temenni ediyorum."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mahinur Özdemir Göktaş Sosyal Medya
SON HABERLER
14:47
Bursa'da kesilen ağaç seyir halindeki kamyonetin üzerine devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
14:52
EFES-2026 Tatbikatı: Doğu ve Batı unsurları sahada buluşuyor
14:38
MİT, Humeyni'nin Türkiye'de ikamet ettiği döneme ait belgeyi paylaştı
14:36
Cevdet Yılmaz: Yeni anayasa en geniş mutabakatla yapılmalı
13:43
İletişim Başkanı Duran'dan "Kut'ül Amare Zaferi" mesajı
13:30
8,5 kiloluk böbrekle yaşadı, ameliyatla kurtuldu
Teknolojinin kalbi SAHA'da: Türkiye'nin 'azer silah sistemi' yeni kabiliyetlerle vitrine çıkıyor
Teknolojinin kalbi SAHA'da: Türkiye'nin 'azer silah sistemi' yeni kabiliyetlerle vitrine çıkıyor
FOTO FOKUS
Halk otobüsü otomobilin üzerine devrildi: Çok sayıda yaralı var
Halk otobüsü otomobilin üzerine devrildi: Çok sayıda yaralı var
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ