Açık 27.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 18.07.2023 10:48

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın

İstanbul'da Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 4. katında yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen ekipler yangını kontrol altına alırken, olayda can kaybı ve yaralanan olmadı.

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 4. katındaki elektrik panosunda yangın çıktı.

Yangını gören hastane çalışanları, bir yandan yangın tüpleriyle müdahalede bulunurken, bir yandan da itfaiye ekiplerine haber verdi.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Olay yerine kısa sürede çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Hastalar tahliye edildi.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. 

İstanbul Valiliği'nden açıklama

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Saat 10.42'de 112 sağlık ve itfaiye komuta merkezinden alınan bilgiye göre; Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 4. katta bulunan elektrik odasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüştür. Olayda yaralı ve can kaybı yoktur" ifadeleri yer aldı. 

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

ETİKETLER
İstanbul Yangın
Sıradaki Haber
Aydın merkezli 7 ilde suç örgütü operasyonu: 11 tutuklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:58
Hicri yeni yıl yarın başlıyor
11:58
Türkiye ile Katar pek çok alanda güçlü ilişkilerini koruyor
11:48
Park halindeyken hareket eden otobüs, otomobile çarpıp markete girdi
12:01
Mamak'taki MKE kapsül fabrikasında patlama
11:52
Bağcılar'da uyuşturucu operasyonu: 1 kilo 456 gram uyuşturucu madde ele geçirildi
11:43
ASELSAN'ın lazer silahı GÖKBERK görücüye çıkıyor
Yanan Balıklı Rum Hastanesi eski günlerine dönmeye hazırlanıyor
Yanan Balıklı Rum Hastanesi eski günlerine dönmeye hazırlanıyor
FOTO FOKUS
Kağıthane'de ikinci kattan üzerine kedi düştü
Kağıthane'de ikinci kattan üzerine kedi düştü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ