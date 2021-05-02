Haber Giriş: 2 Mayıs 2021 Pazar 12:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakımı tamamlanan yatlar, Akdeniz'in mavi sularıyla buluştu
Turizm merkezlerinde yat turları için hazırlıklar tamamlandı. Antalya'nın Demre ilçesindeki Kekova bölgesinde bakımı yapılan yatlar Akdeniz'in mavi sularıyla buluştu.
Antalya'nın Demre ilçesinde turizmin önemli bir parçası olan yat turları için hazırlıklıklar tamamlandı.
Kış boyunca bakımı yapılan yatlar denize indirildi. Turist kafilelerini gezdirmeye başladı.
[Fotoğraf: DHA]
Turistler mavi turun tadını çıkardı
Bazı ülkelerden uçuş yasağı devam etse de Ukrayna'dan gelen turistler mavi turun tadını çıkardı.
Turistler Kekova'daki tarihi noktaları geziyor. Akdeniz'in serin sularında kulaç atıyor.
[Fotoğraf: DHA]
Turistler alınan önlemlerden memnun
Turistler, Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlerden dolayı mutlu ve güvenli olduklarını söyledi.
Bölgedeki turizmciler salgının sona ermesini ve eski yoğunluklarına dönmeyi bekliyor.
Etiketler: Antalya Turizm Koronavirüs
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