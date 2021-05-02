Antalya'nın Demre ilçesinde turizmin önemli bir parçası olan yat turları için hazırlıklıklar tamamlandı.

Kış boyunca bakımı yapılan yatlar denize indirildi. Turist kafilelerini gezdirmeye başladı.

[Fotoğraf: DHA]

Turistler mavi turun tadını çıkardı

Bazı ülkelerden uçuş yasağı devam etse de Ukrayna'dan gelen turistler mavi turun tadını çıkardı.

Turistler Kekova'daki tarihi noktaları geziyor. Akdeniz'in serin sularında kulaç atıyor.

[Fotoğraf: DHA]

Turistler alınan önlemlerden memnun

Turistler, Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlerden dolayı mutlu ve güvenli olduklarını söyledi.

Bölgedeki turizmciler salgının sona ermesini ve eski yoğunluklarına dönmeyi bekliyor.