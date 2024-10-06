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Türkiye
AA 06.10.2024 06:02

Bakanlık'tan Kahramanmaraş'ta tüfekle hastane personelinin tehdit edilmesine ilişkin açıklama

Sağlık Bakanlığı, Kahramanmaraş'ta hastaneye pompalı tüfekle girerek sağlık çalışanlarını tehdit eden ve gözaltına alınan kişiyle ilgili sürecin bizzat takipçisi olunacağını açıkladı.

Bakanlık'tan Kahramanmaraş'ta tüfekle hastane personelinin tehdit edilmesine ilişkin açıklama

Bakanlığın sosyal medya hesabından "Şiddete sıfır tolerans" başlığıyla yapılan açıklamada, Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Hizmet Binası Acil Servisinde meydana gelen olay sonrası zanlının gözaltına alındığı anımsatıldı.

Açıklamada, şunlara yer verildi:

"Sağlık Bakanlığı olarak sürecin bizzat takipçisi olacağız. Hastanede görevli sağlık çalışanlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sağlık çalışanları şifa dağıtan, dertlere derman olmaya çalışan adanmış insanlardır. Sağlık Bakanlığı olarak şiddete karşı toleransımız yok."

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Sağlık Bakanlığı
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