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Türkiye
DHA 06.10.2024 02:06

Yolcu otobüsü ile çarpışan motosikletli hayatını kaybetti

Cebeci Tüneli’nde ters yönde yarış yaptıkları iddia edilen 2 motosiklet, yolcu otobüsü ile çarpıştı. Kazada kafa kafaya çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybederken, diğer motosiklet sürücüsü ile otobüste bulunan 2 kişi yaralandı.

Yolcu otobüsü ile çarpışan motosikletli hayatını kaybetti
[Fotograf: DHA]

Kaza, İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Tüneli Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametinde meydana geldi.

Alibeyköy otogarından hareket eden ve Malatya’ya gittiği öğrenilen yolcu otobüsü ile ters yönde yarış yaptıkları iddia edilen 2 motosiklet çarpıştı.

Yolcu otobüsü ile çarpışan motosikletli hayatını kaybetti

Yolcu otobüsü ile kafa kafaya çarpışan motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, savrulan diğer motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Yolcu otobüsünün şoförü ve yan koltuktaki ikinci şoför ise çarpışmanın etkisiyle hafif şekilde yaralandı.

Yolcu otobüsü ile çarpışan motosikletli hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik akışı bir süre tek şeritten sağlanırken, tünelde trafik yoğunluğu oluştu.

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