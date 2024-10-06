Açık 14.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 06.10.2024 02:10

Camilerde şehitler ve mazlumlar için dua edildi

Diyanet İşleri Başkanlığınca Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında yatsı namazı sonrası ülke genelindeki camilerde şehitler ve dünyadaki mazlumlar için dualar edildi.

Camilerde şehitler ve mazlumlar için dua edildi
[Fotoğraf: Arşiv]

Diyanetten yapılan açıklamaya göre, camilerde "Şehirlerin Kalbi Camilerimizde Buluşuyoruz, Şehitlerimiz ve Mazlumlar İçin Duadayız" programı düzenlendi.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde gerçekleştirilen dua programına katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yatsı namazını kıldırdıktan sonra cemaate hitap etti.

Erbaş, büyük fitneler ve tefrikalarla Kudüs'ün zulmün, kötülüğün, işgalin yaşandığı bir yer haline getirildiğini belirterek, "1917 yılından günümüze kadar Kudüs'te hep kötülük hep zulüm var. 7 Ekim'den bugüne kadar Gazze'de, Filistin'de soykırım, katliam yaşanıyor. Bebekler, masumlar, zalimlerin, işgalcilerin yukarıdan attıkları bombalar altında can veriyor. 40 binin üzerinde masum insan şehit oldu." diye konuştu.

Camilerde şehitler ve mazlumlar için dua edildi

Anadolu'nun her tarafının asırlardan beri bayrağın rengi şehit kanlarından oluştuğunu vurgulayan Erbaş, "O yüzden binlerce, yüz binlerce şehidimizin yadigarı topraklarda yaşıyoruz. Onun için birliğimizi, beraberliğimizi muhafaza edelim. Düşman her zaman uyanık, biz düşmandan daha çok uyanık olmalıyız. Düşmanlar terör faaliyetlerini boşuna ortaya çıkarmıyor, terör gruplarını boşuna desteklemiyorlar. Onlara karşı bizim birlik, beraberlik içerisinde olmamız lazım ve her zaman duayı dilimizden düşürmememiz lazım." ifadelerini kullandı.

Başkan Erbaş, konuşmasının ardından şehitler ve dünyanın çeşitli bölgelerindeki mazlumlar için dua etti.

ETİKETLER
Ali Erbaş Diyanet İşleri Başkanlığı Şehit
Sıradaki Haber
Yolcu otobüsü ile çarpışan motosikletli hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
02:09
Yolcu otobüsü ile çarpışan motosikletli hayatını kaybetti
01:43
Bursa'da palet fabrikasında yangın
00:50
BM Genel Sekreteri Guterres'ten '7 Ekim' mesajı
02:40
Katil İsrail, Beyrut'un güneyini vurdu
00:06
Türkiye bugün Filistin için yürüyecek
23:53
TEKNOFEST Adana en yoğun gününü yaşadı
Adana'da TEKNOFEST fırtınası esiyor
Adana'da TEKNOFEST fırtınası esiyor
FOTO FOKUS
TEKNOFEST Adana en yoğun gününü yaşadı
TEKNOFEST Adana en yoğun gününü yaşadı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ