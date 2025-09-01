Açık 25.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 01.09.2025 20:55

Bakan Yumaklı, yurt genelindeki yangınlara ilişkin açıklama yaptı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bartın Ulus'taki yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Aydın-Efeler'deki yangının enerjisi düşürüldü. Çanakkale-Ayvacık yangını tamamen kontrol altına alındı." ifadesini kullandı.

Bakan Yumaklı, yurt genelindeki yangınlara ilişkin açıklama yaptı

Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde devam eden yangınlara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Aydın Buharkent sınırları içinde başlayıp Denizli Buldan sınırına geçen yangının enerjisinin düşürüldüğünü belirten Yumaklı, şunları kaydetti.

"Bartın Ulus'taki yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Aydın-Efeler'deki yangının enerjisi düşürüldü. Çanakkale-Ayvacık yangını tamamen kontrol altına alındı. Karabük-Eflani ve Kastamonu-Araç'taki yangınları ise kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor."

ETİKETLER
İbrahim Yumaklı Orman Yangını
Sıradaki Haber
İstanbul'da 30 yaş üstü öğrenciler de indirimli ulaşımdan faydalanabilecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:37
Kremlin: Putin, Trump ve Zelenski ile üçlü veya ikili bir zirve için anlaşma yapmadı
21:01
TUSAŞ, Defense News Top 100 Listesi’nde 47’nci sıraya yükseldi
20:40
İngiltere, sığınmacıların aile birleşimi başvurularını askıya alacak
20:25
DMM, "3 milyon Uygur'un Türkiye'ye getirileceği" iddialarını yalanladı
20:11
İstanbul'da 30 yaş üstü öğrenciler de indirimli ulaşımdan faydalanabilecek
19:26
Aydın'da zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Katil İsrail saldırıları nedeniyle Gazze’nin kuzeyindeki Filistinlilerin göçü sürüyor
Katil İsrail saldırıları nedeniyle Gazze’nin kuzeyindeki Filistinlilerin göçü sürüyor
FOTO FOKUS
Araçlara çarpmamak için otomobilini şarampole sürdü
Araçlara çarpmamak için otomobilini şarampole sürdü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ