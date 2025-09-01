Açık 25.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 01.09.2025 20:10

İstanbul'da 30 yaş üstü öğrenciler de indirimli ulaşımdan faydalanabilecek

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) 11 Temmuz 2024'te 30 yaşından gün almış öğrencilerin İstanbulkart indirim oranlarının yüzde 10'a düşürülmesine ilişkin kararının AK Parti tarafından verilen hukuk mücadelesiyle iptal edildiğini belirtti.

İstanbul'da 30 yaş üstü öğrenciler de indirimli ulaşımdan faydalanabilecek

Özdemir, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Sevgili İstanbullular, İBB yönetimi tarafından gasbedilen toplu ulaşımda öğrencilerin indirim hakkını, hukuk mücadelemizle geri aldık. Bugünden itibaren 30 yaş üstü öğrenciler de indirimli ulaşımdan artık faydalanabiliyor. AK Parti var oldukça, milletimizin önüne konan hiçbir engel kalıcı olamayacaktır. İBB kararına karşı hukuk mücadelesini yürüten AK Parti Meclis üyelerimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Tavrımız, düşüncemiz, ufkumuz, mücadelemiz, mesaimiz her zaman İstanbullunun refahından yana olacak."

ETİKETLER
İETT İstanbul AK Parti
Sıradaki Haber
Aydın'da zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:37
Kremlin: Putin, Trump ve Zelenski ile üçlü veya ikili bir zirve için anlaşma yapmadı
21:01
TUSAŞ, Defense News Top 100 Listesi’nde 47’nci sıraya yükseldi
20:56
Bakan Yumaklı, yurt genelindeki yangınlara ilişkin açıklama yaptı
20:40
İngiltere, sığınmacıların aile birleşimi başvurularını askıya alacak
20:25
DMM, "3 milyon Uygur'un Türkiye'ye getirileceği" iddialarını yalanladı
19:26
Aydın'da zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Katil İsrail saldırıları nedeniyle Gazze’nin kuzeyindeki Filistinlilerin göçü sürüyor
Katil İsrail saldırıları nedeniyle Gazze’nin kuzeyindeki Filistinlilerin göçü sürüyor
FOTO FOKUS
Araçlara çarpmamak için otomobilini şarampole sürdü
Araçlara çarpmamak için otomobilini şarampole sürdü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ