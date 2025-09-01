Açık 28.2ºC Ankara
AA 01.09.2025 19:25

Aydın'da zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Aydın'ın Efeler ilçesinde zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Aydın'da zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Pınardere Mahallesi'ndeki zeytinlik ve ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına almaya çalışıyor.

Bölgeye gelen Aydın Valisi Yakup Canbolat, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının 15.30'da çıktığını söyledi.

Aydın'da zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Canbolat, "Emniyet Müdürlüğümüzün atış poligonundaki bir çalışma, tadilat sahasında spiralden çıkan bir yangın sonucu çevreye yayıldı. İlk andan itibaren bütün ekiplerimiz bölgeye geldi ve müdahaleye başladılar. Toplamda şu an 168 personel, 53 araç ve hava aracı olarak da 9 araçla yangına müdahale ediyoruz. Geldiğimiz noktada yangını kontrol altına aldığımızı şu an için söyleyemeyiz ama etrafını çevirmeye başladık. İnşallah en kısa zamanda bir sonuç almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Şu anda herhangi bir ev ve iş yerinde zararın olmadığını aktaran Canbolat, şöyle devam etti:

"Şu an AFAD, ADM, emniyet jandarma, büyükşehir, UMKE ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğü, Kızılay, Devlet Su İşleri, Karayolları, sivil toplum kuruluşları ve Efeler Belediyesine ait ekiplerimiz bölgede görev yapıyor. Şu ana kadar herhangi bir iş yerinde veya evde bir zarar yok. Emirdoğan köyünü de çevresini kuşattık herhangi bir sıkıntı olmasın diye"

Aydın Orman Yangını
