Karabük'te orman yangını: 5 gözaltı

Eflani ilçesi Saraycık köyü mevkiindeki ormanlık alanda dün çıkan yangını söndürmek için havadan ve karadan çalışma yürütülüyor.

Yangına, 9 helikopter, yangın yönetim aracı, 17 ilk müdahale, 72 arazöz, 17 su ikmal, 5 dozer, greyder, 2 ekskavatör, 9 itfaiye, 13 tanker, 3 treyler, 2 bekoloder, lowbed, 2 ambulans, 1 UMKE, 10 pikap ve 5 arama kurtarma aracı ile 554 personelle müdahale ediliyor.

Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya da yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulundu.

[Fotoğraf: AA]

Bu arada Başsavcılık talimatıyla yangınla ilgili yapılan araştırmada, orman içerisinde bulunan kesim sahasında kesim işi yapan yabancı uyruklu 5 kişinin barınma amaçlı kaldıkları çadıra yemek yemek için geldikleri, ardından tekrar orman kesim sahasına çalışmaya gittikleri, daha sonra çadırın tutuşması sonucu yangının meydana geldiği değerlendirildi.

Yangınla ilgili 5 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

Öte yandan Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Saraycık köyü civarındaki orman yangınının büyük oranda çevrelendiğini, Safranbolu ilçesi Harmancık bölgesinde devam eden yangınla ilgili mücadelenin devam ettiğini bildirmişti.