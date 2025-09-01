Açık 30.5ºC Ankara
AA 01.09.2025 17:50

Karabük'te orman yangını: 5 gözaltı

Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangını söndürmek için çalışmalar devam ediyor. Yangınla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Karabük'te orman yangını: 5 gözaltı
[Fotograf: AA]

Eflani ilçesi Saraycık köyü mevkiindeki ormanlık alanda dün çıkan yangını söndürmek için havadan ve karadan çalışma yürütülüyor.

Yangına, 9 helikopter, yangın yönetim aracı, 17 ilk müdahale, 72 arazöz, 17 su ikmal, 5 dozer, greyder, 2 ekskavatör, 9 itfaiye, 13 tanker, 3 treyler, 2 bekoloder, lowbed, 2 ambulans, 1 UMKE, 10 pikap ve 5 arama kurtarma aracı ile 554 personelle müdahale ediliyor.

Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya da yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulundu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Bu arada Başsavcılık talimatıyla yangınla ilgili yapılan araştırmada, orman içerisinde bulunan kesim sahasında kesim işi yapan yabancı uyruklu 5 kişinin barınma amaçlı kaldıkları çadıra yemek yemek için geldikleri, ardından tekrar orman kesim sahasına çalışmaya gittikleri, daha sonra çadırın tutuşması sonucu yangının meydana geldiği değerlendirildi.

Karabük'teki orman yangını Kastamonu'ya ulaştı
Karabük'teki orman yangını Kastamonu'ya ulaştı

Yangınla ilgili 5 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

Öte yandan Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Saraycık köyü civarındaki orman yangınının büyük oranda çevrelendiğini, Safranbolu ilçesi Harmancık bölgesinde devam eden yangınla ilgili mücadelenin devam ettiğini bildirmişti.

Karabük Orman Yangını
