AA 01.09.2025 18:10

Filenin Sultanları çeyrek finalde

Filenin Sultanları, Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası son 16 turu mücadelesinde Slovenya'yı 3-0 yendi ve çeyrek finale yükseldi. Ay-yıldızlılar, çeyrek finalde ABD ile karşılaşacak.

Filenin Sultanları çeyrek finalde

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Dünya Şampiyonası macerası devam ediyor. Filenin Sultanları, son 16 turunda Slovenya ile karşılaştı. Slovenya'yı set vermeden deviren Ay-yıldızlılar, adını çeyrek finale yazdırdı.

Filenin Sultanları; ilk seti 30-28, ikinci seti ise 25-13 önde tamamladı. Son sette de rakibine 29-27'lik üstünlük kuran Milliler, maçı 3-0 kazandı.

Yoluna namağlup devam eden Millilerimiz, Dünya Şampiyonası'nda set kaybetmeyen tek ülke olarak da öne çıkıyor.

Türkiye, çeyrek finalde ABD ile karşı karşıya gelecek. Kritik müsabaka, 4 Eylül Perşembe günü 16.30'da oynanacak.

Filenin Sultanları Voleybol
