Açık 31.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 23.08.2025 13:01

Bakan Yerlikaya, şehit polis Doğan'ın ailesini ziyaret etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehit özel harekat polisi Ahmet Doğan'ın ailesini ziyaret etti.

Bakan Yerlikaya, şehit polis Doğan'ın ailesini ziyaret etti

Bakan Yerlikaya, Hakkari özel harekat polisi olarak görev yaparken şehit olan Doğan'ın, Denizli'deki ailesine gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin paylaşımda bulundu.

Ziyarette, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektubunu okuyarak, aileye takdim ettiklerini belirten Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın da mektupta vurguladığı gibi: 'Bugün semalarımızda Ezan-ı Muhammediler huşu ile yankılanıyorsa, ay yıldızlı al bayrağımız göklerde gururla dalgalanıyorsa, 86 milyon vatandaşımız huzur ve emniyet içinde yaşıyorsa, bunda en büyük pay, hiç şüphesiz, şehit ve gazilerimizindir.' Bizlere bu toprakları vatan kılan şehitlerimizin aziz hatıraları asla unutulmayacak. Şehidimizin makamı ali olsun."

ETİKETLER
Denizli Şehit İçişleri Bakanlığı Ali Yerlikaya
Sıradaki Haber
Kocaeli'de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:46
DSÖ: Gazze'de 15 bin 600'den fazla kişi tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyuyor
13:42
Kastamonu'da hava şartları nedeniyle 4 ilçede denize girmek yasaklandı
13:28
Gazze’de açlıktan ölenlerin sayısı 281’e yükseldi
13:18
Paşinyan: Karabağ hareketini devam ettirmek Ermenistan'ın bağımsızlığını yok eder
13:16
Yılmaz: Kıbrıs Türkü'nün yolunu kesmeye çalışanlara inat, ufkumuzu genişleteceğiz
12:42
Emine Erdoğan'dan Melania Trump'a Gazze'deki insani krize ilişkin mektup
Mavi Göl'deki doğal yaşam ziyaretçileri kendine çekiyor
Mavi Göl'deki doğal yaşam ziyaretçileri kendine çekiyor
FOTO FOKUS
EGO şoförüne saldıran şüpheli yakalandı
EGO şoförüne saldıran şüpheli yakalandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ