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Bakan Soylu, ilk kez atanan valilerle toplantı yaptı
[Fotoğraf: AA]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ilk kez atanan valilerle toplantı yaptı.
İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından düzenlenen toplantıyla ilgili açıklama yapıldı.
Bakan Soylu'nun başkanlığında, ilk kez atanan valilerle gelenekselleşen Valiler Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.
Bakanımız Sn. @suleymansoylu'nun başkanlığında, ilk kez atanan valilerimizle Bakanlığımızda, tüm birimlerimizin katıldığı, gelenekselleşen Valiler Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştiriliyor pic.twitter.com/Dp8COEsegN— T.C. İçişleri Bakanlığı #EvdeHayatVar
Etiketler: vali ataması süleyman soylu İçişleri BakanıSon Güncelleme: 16 Haziran 2020 Salı 18:39
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