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Bakan Selçuk'tan Doğa Koleji açıklaması18 Aralık 2019 Çarşamba 17:42 - Son Güncelleme 18 Aralık 2019 Çarşamba 17:53
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Doğa Koleji'nde yaşanan krizle ilgili, "Satış ve devre dair görüşmeler etkin bir şekilde yürütülüyor" dedi.
[Fotoğraf: AA ]
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Doğa Koleji ile ilgili açıklama yaptı.
Selçuk, şunları söyledi:
"Kamu kaynaklarıyla şirket kurtarma şeklinde bir planımız olmadığını ifade etmek isterim. Her türlü tedbiri almış durumdayız. Bu meselenin çözüme kavuşması için gayret gösterdigimizi tekrar etmek isterim. Teminat zorunluluğu ve sadece eğitim alanında faaliyet göstermesi ile ilgili çalışmalarımız var. Satış ve devre dair görüşmeler etkin bir şekilde yürütülüyor."
Kaynak: TRT Haber, DHA
Etiketler: ziya selçuk son dakika Milli Eğitim Bakanlığı doğa koleji