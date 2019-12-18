Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Doğa Koleji ile ilgili açıklama yaptı.

Selçuk, şunları söyledi:

"Kamu kaynaklarıyla şirket kurtarma şeklinde bir planımız olmadığını ifade etmek isterim. Her türlü tedbiri almış durumdayız. Bu meselenin çözüme kavuşması için gayret gösterdigimizi tekrar etmek isterim. Teminat zorunluluğu ve sadece eğitim alanında faaliyet göstermesi ile ilgili çalışmalarımız var. Satış ve devre dair görüşmeler etkin bir şekilde yürütülüyor."

Kaynak: TRT Haber, DHA