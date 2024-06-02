Bakan Özhaseki'den Küçükçekmece'de çöken binayla ilgili açıklama

Küçükçekmece'de Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi ile Geçit Sokağı'nın kesişim noktasındaki 3 katlı bir apartman henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Enkaz altında kalanlar olduğunun belirtilmesi üzerine arama kurtarma çalışması başlatan ekiplerin, enkazdaki bir kişiyle iletişim kurduğu öğrenildi.

Bir kişi kendi imkanlarıyla çıktı

Öte yandan, çöken bina park halindeki araçların üzerine yıkılırken, yoldan geçen belediye otobüsünde de hasar oluştu.

Bina çöktükten sonra ise bir kişinin kendi imkanlarıyla enkazdan çıktığı ve ekiplere içeride kalanlarla ilgili bilgi verdiği belirtildi.

Binanın kolonu elde dağılıyor.



Küçükçekmece'de çöken binada yıkanmamış deniz kumu kullanıldığı belirlendi. Enkazdan çıkan kolon parçasının dayanıksızlığı @trthaber canlı yayınında gözler önüne serildi. pic.twitter.com/IZPeLANR2E — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 2, 2024

Enkazdan bir kişinin cansız bedeni çıkarıldı

Arama kurtarma ekipleri, Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi ile Geçit Sokağı'nın kesişim noktasında, altında dükkan bulunan 1988 yapımı çöken 3 katlı apartmanın enkazında bir kişinin cansız bedenine ulaştı.

"Binanın, mimarlık ve mühendislik standartlarına uyum sağlanmadan inşa edildiği anlaşılmıştır"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, çöken binayla ilgili sosyal medya hesabından bilgi paylaştı.

Özhaseki, "İstanbul’umuza, ülkemize geçmiş olsun. İstanbul Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi’nde bir binanın çökmesi nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

İlk incelemeler sonucu binanın 36 yıl önce inşa edildiğini söyleyen Özhaseki, "Daha sonra 1,5 kat kaçak olarak eklendiği tespit edilmiştir" açıklamasını yaptı.

Özhaseki sözlerine şöyle devam etti:

"Yerinde yapılan ilk incelemelerde 1988 yılında inşa edilen binanın, mimarlık ve mühendislik standartlarına uyum sağlanmadan inşa edildiği, yapımında deniz kumu kullanıldığı ve daha sonraki süreçlerde binanın statiğini bozacak müdahalelerin yapıldığı anlaşılmıştır.

Ekiplerimiz sahada incelemelerine devam ediyorlar, gelişmeleri anbean takip ediyoruz"