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Türkiye
AA 02.06.2024 12:45

Bakan Özhaseki'den Küçükçekmece'de çöken binayla ilgili açıklama

Bakan Özhaseki, Küçükçekmece'de çöken binayla ilgili, "Yerinde yapılan ilk incelemelerde 1988 yılında inşa edilen binanın, mimarlık ve mühendislik standartlarına uyum sağlanmadan inşa edildiği, yapımında deniz kumu kullanıldığı ve daha sonraki süreçlerde binanın statiğini bozacak müdahalelerin yapıldığı anlaşılmıştır" dedi.

Bakan Özhaseki'den Küçükçekmece'de çöken binayla ilgili açıklama

Küçükçekmece'de Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi ile Geçit Sokağı'nın kesişim noktasındaki 3 katlı bir apartman henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Enkaz altında kalanlar olduğunun belirtilmesi üzerine arama kurtarma çalışması başlatan ekiplerin, enkazdaki bir kişiyle iletişim kurduğu öğrenildi.

Bakan Özhaseki'den Küçükçekmece'de çöken binayla ilgili açıklama

Bir kişi kendi imkanlarıyla çıktı

Öte yandan, çöken bina park halindeki araçların üzerine yıkılırken, yoldan geçen belediye otobüsünde de hasar oluştu.

Bina çöktükten sonra ise bir kişinin kendi imkanlarıyla enkazdan çıktığı ve ekiplere içeride kalanlarla ilgili bilgi verdiği belirtildi.


Enkazdan bir kişinin cansız bedeni çıkarıldı

Arama kurtarma ekipleri, Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi ile Geçit Sokağı'nın kesişim noktasında, altında dükkan bulunan 1988 yapımı çöken 3 katlı apartmanın enkazında bir kişinin cansız bedenine ulaştı.

Küçükçekmece'de 3 katlı binanın çöktüğü anlar kamerada
Küçükçekmece'de 3 katlı binanın çöktüğü anlar kamerada

"Binanın, mimarlık ve mühendislik standartlarına uyum sağlanmadan inşa edildiği anlaşılmıştır"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, çöken binayla ilgili sosyal medya hesabından bilgi paylaştı.

Bakan Özhaseki'den Küçükçekmece'de çöken binayla ilgili açıklama

Özhaseki, "İstanbul’umuza, ülkemize geçmiş olsun. İstanbul Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi’nde bir binanın çökmesi nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

İlk incelemeler sonucu binanın 36 yıl önce inşa edildiğini söyleyen Özhaseki, "Daha sonra 1,5 kat kaçak olarak eklendiği tespit edilmiştir" açıklamasını yaptı.

Özhaseki sözlerine şöyle devam etti:

"Yerinde yapılan ilk incelemelerde 1988 yılında inşa edilen binanın, mimarlık ve mühendislik standartlarına uyum sağlanmadan inşa edildiği, yapımında deniz kumu kullanıldığı ve daha sonraki süreçlerde binanın statiğini bozacak müdahalelerin yapıldığı anlaşılmıştır.

Ekiplerimiz sahada incelemelerine devam ediyorlar, gelişmeleri anbean takip ediyoruz"

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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul Mehmet Özhaseki
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