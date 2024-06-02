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Türkiye
AA 02.06.2024 11:17

Başıboş köpeklerin saldırısında yaralanan Berat, yaşadığı korkuyu üzerinden atamadı

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde ekmek almaya giderken başıboş köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan 14 yaşındaki Berat Sunar, üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen hala tedirginlik yaşıyor.

Başıboş köpeklerin saldırısında yaralanan Berat, yaşadığı korkuyu üzerinden atamadı

İlçe merkezinde yaşayan Berat Sunar, 19 Şubat 2022'de ekmek almak için gittiği fırının yakınlarında sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.

Yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Berat, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi Plastik Cerrahi Servisi'nde ameliyat edildi.

Hastanede bir hafta tedavi gören Berat, daha sonra taburcu edildi.

Berat Sunar'ın burnunda saldırı nedeniyle iz kaldı.

"Bir yerden köpek çıkacak diye korkuyorum"

Berat Sunar, sahipsiz köpeğin saldırısını 12 yaşındayken yaşadığını söyledi.

Başıboş köpeklerin saldırısında yaralanan Berat, yaşadığı korkuyu üzerinden atamadı

Saldırıda yaralandığını anlatan Sunar, "Bir yerden köpek çıkacak diye korkuyorum. Köpek gördüğümde yanaşmamaya çalışıyorum. Hala köpek görünce çekinme oluyor bende. Küçük kardeşim var, belki onun da başına gelebilir böyle bir olay." dedi.

Köpek saldırısı sonrası okul hayatının da olumsuz etkilendiğini dile getiren Berat Sunar, şunları kaydetti:

"Yetkililerden yardım istiyoruz. Devletimiz barınak yapacaktır, buralara (barınak) hayvanları koysunlar. Ben saldırıyı atlattım, belki başkası atlatamayacak. Burnumun üzerindeki iz kalacak. Birçok krem kulandım ama fayda etmedi. Sağdan soldan köpek çıkacak diye korkuyorum. Bir yere tek gitmiyorum."

Babaanne Sevim Sunar da sahipsiz köpeklerin toplatılmasını isteyerek, "Çoluk çocuğu ısırıyor, öyle olur mu? Çocukta korku kaldı." ifadesini kullandı.

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