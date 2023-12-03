Bakan Özhaseki: Kilis’te 1045 ev hak sahiplerine teslim edilecek

Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kilis'te, tarihi ve kültürel dokuyu koruyarak yuvalar inşa ettiklerini kaydetti.

Kilis'e konut, köy evi, iş yeri, ahır ve depodan oluşan toplam 4 bin 58 bağımsız bölüm yapacaklarını aktaran Özhaseki, şu ifadeleri kullandı:

"2 bin 340 konutun ihalesini tamamladık, yapımını sürdürüyoruz. Aralık ayı sonuna kadar 1045 evimizi hemşehrilerimize teslim edeceğiz. 6 Şubat depremlerinin yaralarını birlikte sarmaya devam ediyoruz. Her bir vatandaşımız sağlam, güvenli, iklim dostu yuvasına kavuşana kadar durup dinlenmeden çalışacağız."