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Türkiye
AA 03.12.2023 14:21

Bakan Özhaseki: Kilis’te 1045 ev hak sahiplerine teslim edilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kilis'teki 2 bin 340 deprem konutunun yapımını sürdürdüklerini belirterek, ay sonuna kadar 1045 evi teslim edeceklerini bildirdi.

Bakan Özhaseki: Kilis’te 1045 ev hak sahiplerine teslim edilecek
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kilis'te, tarihi ve kültürel dokuyu koruyarak yuvalar inşa ettiklerini kaydetti.

Bakan Özhaseki: Kilis’te 1045 ev hak sahiplerine teslim edilecek

Kilis'e konut, köy evi, iş yeri, ahır ve depodan oluşan toplam 4 bin 58 bağımsız bölüm yapacaklarını aktaran Özhaseki, şu ifadeleri kullandı:

"2 bin 340 konutun ihalesini tamamladık, yapımını sürdürüyoruz. Aralık ayı sonuna kadar 1045 evimizi hemşehrilerimize teslim edeceğiz. 6 Şubat depremlerinin yaralarını birlikte sarmaya devam ediyoruz. Her bir vatandaşımız sağlam, güvenli, iklim dostu yuvasına kavuşana kadar durup dinlenmeden çalışacağız."

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