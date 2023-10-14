Bakan Özhaseki: Akdeniz havzasında sıcaklık 1,4 derece arttı

Kayseri'de Mimarlar ve Mühendisler Grubu tarafından Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Yüzyılında Yeşil Dönüşüm Zirvesi"ne katılan Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, sıfır atık uyumlu, yeşil dönüşüm içerisinde şehirler oluşturmanın önemli olduğunu söyledi.

Yeşil dönüşümün zorunluluk olduğunu anlatan Özhaseki, yasalarla yeşil dönüşümün doğru, zamanında ve en uygun biçimde sağlanması gerektiğini belirtti.

Son yıllarda seller, yangınlar, müsilaj, kuraklık gibi konuların haberlerde daha çok yer aldığına değinen Özhaseki, şunları söyledi:

"Niye böyle oluyor, sebebi nedir bunun, çok net, insanoğlu eskiden doğa içerisinde doğayla uyumlu bir şekilde yaşarken bir denge üzerine yaratılmış olan bu doğada yerini alırken özellikle sanayi devrimiyle birlikte büyük şehirleşmeye doğru gitti. Kalabalıklar, binlerce insan, milyonlarca insan belirli yerlerde kümeleşmeye başladı. Aşırı üretim başladı. Aşırı üretim başlayınca aşırı tüketimi de tetikledi bu iş. Eskiden evlerimizde çocuklukta yokluktan sıfır atığı vurgularken biz, büyüdükten sonra herkesin geliri arttıkça, fazlaca almaya, tüketmeye, israf etmeye ve dışarıya atmaya başladık. Kirletmeye başladık ve dışarıya attığınız her şey sizin başınıza bela olarak geri dönmeye devam ediyor. Dünyanın ısısı, bilim adamlarına göre son 150 yıl içerisinde 1,1 derece arttı. Akdeniz havzası 1,4 derece arttı. Eğer 2 derece artarsa Allah korusun gıda kriziyle karşı karşıya kalırız, gıdaya ulaşamayan kavimlerin hepsinin göçüne şahitlik ederiz. Şimdi şuradan birkaç milyon insan geldi diye herkes rahatsız oluyor, kızıyoruz. Milyonlarca insan gıdaya ulaşabilmek amacıyla daha yeşil, daha serin yerlere doğru göç etmeye başlayacak."

Özhaseki, iklimin önemli olduğunu ve doğadaki dengenin bozulmaması gerektiğini dile getirdi.

Türkiye'de yeşil dönüşüm için büyük çaba harcandığına işaret eden Özhaseki, Türkiye'nin üzerine düşeni yaptığını vurguladı.

Türkiye, dünyayı kirleten ülkeler arasında gerilerde

Özhaseki, dünyayı kirleten ülkeler sıralamasına bakıldığında Türkiye'nin çok gerilerde olduğunu, yüzde 1'ler sınıfında yer aldığını ifade etti.

Dünyayı en çok, sloganlaştırıp bağıranların kirlettiğini belirten Özhaseki, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ülkeleri, Hindistan, Çin gibi ülkeleri örnek gösterdi.

Bakan Özhaseki, şöyle devam etti:

"Uluslararası anlaşmalara taraf olduğumuz gibi bunu yerine getirebilmek amacıyla üzerimize düşen görevi hakkıyla yerine getiriyoruz. Bir taraftan da ülke içinde bizim kendi gayretlerimiz, özel gayretlerimiz var. Birisi mesela Sayın Cumhurbaşkanı'mızın başlattığı Millet Bahçesi olarak ifade edilen yeşil alanların çoğaltılması. Şu anda 80 milyon metrekareye yaklaştık. Kayseri'mizde bile bakanlık olarak takip ettiğimiz 3 ayrı yerdeki millet bahçesinin toplam miktarı 2 milyon metrekareye yaklaştı. Hedef, 100 milyon metrekare net yeşil alana ulaşmak. Bunu ülke olarak takip ediyoruz."

Sıfır atık çalışmaları kapsamında 43 milyon ağaç kesilmekten kurtuldu

Sıfır atık çalışmalarına 2017 yılında başladıklarını vurgulayan Özhaseki, bunun dünyada bir marka olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan "Sıfır Atık Projesi" ile ilgili konuşan Özhaseki, şöyle konuştu:

"Birçok ülkeden gelen insanlar bunu nasıl yaptığımızı, nasıl başardığımızı, hangi aşamalarda olduğumuzu, kendilerinin bu işi nasıl yapabileceklerini tek tek sorarak ülkelerinde zaten gündem etmeye devam ediyorlar. İnşallah biz buna devam edeceğiz. 45,5 milyon ton atık olarak dışarıya attığımız çöp diye tarif ettiğimiz o nesneler ekonomiye kazandırılmış vaziyette. Ben rakam olarak çıkarmaya çalıştım, 4 milyar dolara yakın ediyor arkadaşlar 7 sene içerisinde. Bu bile ciddi bir şey, 4 milyar dolar az para mı? 43 milyon ağaç kesilmekten kurtulmuş. Sadece bu bile başlı başına bizim sıfır atığı benimsememiz için bir sebep. Bunun yanı sıra düzenli depolamaların yapılması, yeni yutak alanlarının çıkarılması, yine denizlerde mavi plajların oluşturulması, mavi bayraklı plaj çalışması ki şu anda dünya üçüncüsüyüz. 450'den fazla bizim plajımız mavi bayrak sertifikası aldı ve devam ediyor."

Konuşmasının ardından Bakan Özhaseki'ye plaket takdim edildi.

Programa Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Mimar ve Mühendisler Grubu Genel Başkanı Bülent Şen ve davetliler katıldı.