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Türkiye
AA 14.10.2023 12:02

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: 3 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde otomobil, tır ve minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: 3 yaralı
[Fotograf: AA]

Otoyolun Ankara istikameti Kuruçeşme mevkiinde A.A. idaresindeki tır, F.T. yönetimindeki panelvan ile E.D'nin kullandığı otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: 3 yaralı

Otomobilde sıkışan A.F, Ç.F. ve M.S. itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Sağlık personelince müdahalesi yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: 3 yaralı

Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan trafik akışı, araçların yoldan çekilmesinin ardından normale döndü.

Öte yandan Karayolları ekipleri, yola dökülen mazotu ve yağı temizledi.

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Kocaeli Trafik Kazası
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