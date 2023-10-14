Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: 3 yaralı

Otoyolun Ankara istikameti Kuruçeşme mevkiinde A.A. idaresindeki tır, F.T. yönetimindeki panelvan ile E.D'nin kullandığı otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan A.F, Ç.F. ve M.S. itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Sağlık personelince müdahalesi yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan trafik akışı, araçların yoldan çekilmesinin ardından normale döndü.
Öte yandan Karayolları ekipleri, yola dökülen mazotu ve yağı temizledi.