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Türkiye
AA 14.10.2023 11:41

Uygulamadan kaçan sürücü yayalara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde polis ekiplerince yapılan alkol uygulamasından kaçan sürücünün aracıyla çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Uygulamadan kaçan sürücü yayalara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
[AA (Arşiv)]

Tunus Caddesi'nde gece saatlerinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince alkolü araç kullananlara yönelik denetim yapıldı.

Denetimlerde, polisin dur ikazına uymayarak alkol uygulamasından kaçan araç sürücüsü F.F.A, Tunus Caddesi'nden Tunalı Hilmi Caddesi istikametine doğru seyrederken yolun karşısına geçmek isteyen 2 yayaya çarptı.

Kazada yayalardan E.B. hayatını kaybetti, S.Y. yaralandı.

Polis ekiplerince yakalanan F.F.A. adli işlemler için gözaltına alındı.

Ayrıca, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince de idari işlem yapılan F.F.A'ya, "alkollü araç kullanmak", "ehliyetini yanında bulundurmamak" ve "dur ikazına uymamaktan" toplam 5 bin 451 lira idari para ceza uygulanarak, ehliyetine 6 ay el konuldu.

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