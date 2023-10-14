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Türkiye
AA 14.10.2023 11:50

İstanbul'da metrobüs seferleri bir süre FSM'den yapılacak

İstanbul'da metrobüs hattında, yarın gerçekleştirilecek 12.15-14.30 saatleri arasındaki seferler Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinden yapılacak.

İstanbul'da metrobüs seferleri bir süre FSM'den yapılacak
[Fotograf: AA]

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (İETT) X sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, 58. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu dolayısıyla yarın 12.15-14.30 saatleri arasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Asya kıtasından Avrupa kıtasına geçiş yönünün kapatılacağı aktarıldı.

Bu nedenle metrobüs hattında Söğütlüçeşme ile Zincirlikuyu arasındaki seferlerin FSM üzerinden yapılacağı belirtilen açıklamada, "Metrobüs araçları Söğütlüçeşme'den metrobüs hattından çıkarak FSM'ye yönelecek. Bu hat üzerinde Kavacık'ta yolcu iniş binişleri yapılabilecek. Hattın devamında FSM Levent çıkışında Büyükdere Caddesi üzerinden Zincirlikuyu istasyonuna ulaşacaktır. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

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