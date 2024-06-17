Bakan Koca: Fermuar yönteminin yararını bir kez daha gördük

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sürücülerin itfaiye aracına "fermuar" yöntemiyle yolu açtığı anların videosuna da yer veren Bakan Fahrettin Koca, şunları kaydetti:

"Fermuar yöntemiyle bu kez, kaza yerine giden itfaiye aracının önü açıldı. Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde meydana gelen, 2 kişinin yaralandığı trafik kazası sebebiyle alınan ihbar üzerine sağlık ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Yoğun bayram trafiğinde araçlar itfaiyeye fermuar yöntemiyle yol verdi.

Ambulanslara yol verilmesi için kullanılmasını ısrarla vurguladığımız fermuar yönteminin yararını bir kez daha gördük. Kazada yaralanan ve ilk müdahalesi yapılan iki kişi Alaplı Devlet Hastanesine kaldırılmış durumda. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

Kaza yerine ulaşmaya çalışan itfaiyeye "fermuar" yöntemiyle yol verildi

Alaplı ilçesinde S.D'nin kullandığı otomobil, eski istasyon mevkiinde kontrolden çıkarak refüje çarptı. Kazada otomobildeki Aslı D. ve Fatma D. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Alaplı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle ekiplerin güvenlik önlemi aldığı kara yolunda ulaşım kontrollü sağlandı.

Bu arada, sürücülerin Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğun trafikte sirenlerini çalarak ilerlemeye çalışan itfaiye aracına fermuar yöntemiyle yol verdiği anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi. İtfaiye erinin `Helal olsun, gurur duydum.` dediği anlar da görüntülerde yer aldı.