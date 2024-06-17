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Türkiye
AA 17.06.2024 19:45

Balıkesir'de orman yangını

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde anızda başlayıp ağaçlandırma sahasına sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Balıkesir'de orman yangını

İlçeye bağlı kırsal Çağış Mahallesi yakınındaki anızda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangının etkili olduğu alana Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ağaçlandırma sahasına da sıçrayan yangın için havadan ve karadan müdahale başlatan ekipler, yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor.

Balıkesir'de orman yangını

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, X hesabından yaptığı açıklamada, "Bigadiç ilçe kırsalında devam eden orman yangınına 7 uçak, 3 helikopter, 2 dozer, 15 arazöz, 5 su ikmal aracı 100 civarı personel ile müdahale edilmektedir. Yangını bir an evvel kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor." ifadelerine yer verdi.

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