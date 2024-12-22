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Türkiye
AA 22.12.2024 15:41

Bakan Güler 2'nci Zırhlı Tugay Komutanlığını ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan 2'nci Zırhlı Tugay Komutanlığını ziyaret etti.

Bakan Güler 2'nci Zırhlı Tugay Komutanlığını ziyaret etti

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Güler, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile İslahiye'deki 2'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Bakan Güler 2'nci Zırhlı Tugay Komutanlığını ziyaret etti

Komutanlıktaki faaliyetlere ilişkin bilgi alarak yapılacak çalışmalara yönelik talimatlar veren Güler ve beraberindeki TSK komuta kademesi, TRT tabii'de yayımlanmak üzere aynı bölgede çekimleri devam eden ve Türk tankçısının mücadelesini konu edinen "Siyah Bere" dizisinin setini de ziyaret ederek çalışmalarında başarılar diledi.

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