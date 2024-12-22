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Türkiye
AA 22.12.2024 14:39

Ardahan eksi 24 dereceyle en soğuk yerleşim yeri oldu

Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor. Ardahan'ın Göle ilçesi gece sıfırın altında 24 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri oldu.

Ardahan eksi 24 dereceyle en soğuk yerleşim yeri oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan verilere göre, günün en düşük sıcaklığının ölçüldüğü Göle'yi, sıfırın altında 22,5 dereceyle aynı ilçenin Yavuzlar köyü, 20,9 dereceyle de Erzurum'un Yakutiye ilçesi havalimanı alanı takip etti.

Göle ilçesinde dondurucu soğuk nedeniyle, ağaçlar kırağıyla kaplandı, çatılarda buz sarkıtları oluştu, yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi.

Kar ve dondurucu soğukların etkisinde kalan ilçe dronla görüntülendi.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 17,4 derece ölçüldüğü Ardahan'da ise soğuklar nedeniyle buzlanma oluştu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Erzurum

Hava sıcaklığının sıfırın altında 13 derece ölçüldüğü kentte, binaların çatılarında buz sarkıtları meydana geldi.

Park halindeki araçların camlarının ve şadırvanların buzla kaplandığı kentte, bazı sürücüler soğuktan korumak için otomobillerinin üzerini battaniye ve brandalarla örttü.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Kars

Kars'ta da etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Hava sıcaklığının sıfırın altında 12 dereceye düştüğü kentte dereler ve göller buzla kaplandı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Soğuk havanın etkisiyle Çıldır Gölü kıyısında buz sarkıtları oluştu.

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