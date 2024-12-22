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Türkiye
AA 22.12.2024 15:10

36 aracın lastiklerini kesen 2 zanlı tutuklandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 36 aracın lastiklerinin bıçakla kesilmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

36 aracın lastiklerini kesen 2 zanlı tutuklandı

Sarıçam Mahallesi'nde 20 Aralık'ta park halindeki 36 aracın lastiklerini kestikleri iddiasıyla polis ekiplerince yakalanan Feyzullah K. ve Alper Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimine getirilen şüphelilerden Feyzullah K, gazetecilere, olay günü alkollü olduğunu iddia ederek, "Hiçbir şey hatırlamıyorum. Yaptıklarım için pişmanım" dedi.

Kontrolün ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Ne olmuştu?

Sarıçam Mahallesi'nde park halindeki hafif ticari araç, kamyonet ve traktörün de olduğu 36 aracın lastiği gece saatlerinde 2 kişi tarafından bıçakla kesilmiş, güvenlik kamerası kayıtlarından kimlikleri tespit edilen Feyzullah K. ve Alper Ö, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin lastiklere zarar vermesi güvenlik kamerasınca görüntülenmişti.

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